Incidente in viale Trisorio Liuzzi a Bari: scontro tra auto e moto, traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, in viale Trisorio Liuzzi, nel Municipio 4 di Bari, a causa di un incidente tra un'auto e uno scooter. Lo schianto è avvenuto attorno alle 9 all'altezza dell'incrocio con via Rocco Di Cillo.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale e personale del 118. Non si segnalano al momento feriti gravi.