Un incidente sta causando disagi al traffico su via Tatarella, a Bari. Secondo prime informazioni raccolte, nel sinistro, avvenuto in direzione sud, sono rimasti coinvolti tre veicoli. Non si conoscono al momento dettagli sulla dinamica né informazioni su eventuali feriti. Inevitabile l'impatto sulla circolazione stradale, con code e rallentamenti.