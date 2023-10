Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico rallentato in direzione nord

Un incidente sta provocando disagi al traffico sulla statale 16 a Bari. Lo scontro, che avrebbe coinvolto più veicoli, fortunatamente senza gravi conseguenza per le persone coinvolte, si è verificato in direzione nord, all'altezza di Carrassi. I rallentamenti sono segnalati dalla Polizia locale già "a partire dall'uscita 14 via Caldarola".