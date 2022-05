Ultraleggeri si scontrano in volo: morti marito e moglie, un ferito

Due ultraleggeri sono rimasti coinvolti questa mattina in un incidente mentre effettuavano un volo, nella zona tra Trani e Corato. I due mezzi, per cause in corso di accertamento, sarebbero entrati in collisione. Uno è precipitato nelle campagne nei pressi del casello autostradale di Trani, mentre il pilota del secondo velivolo sarebbe riuscito ad effettuare un atterraggio di emergenza, finendo a poca distanza dal primo. I due mezzi sarebbero decollati dall'aviosuperficie del Gargano che si trova a San Giovanni Rotondo ed erano diretti a Lecce.

A perdere la vita, secondo prime informazioni, le due persone a bordo dell'ultraleggero precipitato: si tratterebbe di marito e moglie, originari di Ravenna. Il pilota dell'altro mezzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso: non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto polizia, soccorritori del 118, vigili del fuoco di Trani e del distaccamento di Corato, intervenuti anche con un elicottero.

Sull'accaduto la Procura di Trani ha aperto un'inchiesta - al momento contro ignoti - per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo. I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro, mentre nei prossimi giorni dovrebbe essere effettuata l'autopsia sui corpi delle due vittime.



* Ultimo aggiornamento ore 17.19