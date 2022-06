Incontri formativi su come evitare i colpi di calore, si parte lunedì: "Rivolti in particolare agli over 65"

Partono lunedì gli incontri formativi dell'Assessorato al Welfare sulle azioni a contrasto dei colpi di calore. La misura, di cui ha dato notizia l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, sono rivolti essenzialmente alle persone over 65. Il calendario, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’Ordine dei Medici e coordinato dal direttore dell’U.O. Di Emergenza Urgenza del Policlinico di Bari Vito Procacci, prevede una serie di appuntamenti in diversi quartieri della città, come elencato di seguito:

· 13 giugno, ore 17: Centro servizi per le famiglie di Torre a Mare, in via Morelli e Silvati

· 20 giugno, ore 9.30: opera don Guanella, in via Giulio Petroni 121

· 11 luglio, ore 9.30: Emporio sociale e servizio di prevenzione per la terza età S.C.I.A.M, in via Calefati 245

· 18 luglio, ore 17: Centro polivalente per anziani, in via Dante 104.

Il progetto si inserisce nel piano più ampio di contrasto alle ondate di calore predisposto dall'assessorato al Welfare. Ingresso libero.