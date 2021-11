E' partita questa mattina la campagna 'Questo non è amore', realizzata dalla Polizia di Stato in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il commissario Di Maio: "I giovani rispondono bene a queste iniziative"

Esperti e agenti in centro per sensibilizzare contro la violenza di genere: "Femminicidi in calo nel Barese"