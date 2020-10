Decaro incontra i sindaci dell'Area Metropolitana: chiarimenti su 'coprifuoco' nelle città e mobilità ciclistica urbana

Un maxi finanziamento per la mobilità ciclistica urbana, da due milioni e 800mila euro, che impone ora l'avvio di un lavoro di co-progettazione e co-pianificazione degli interventi. Lo ha annunciato Antonio Decaro in videoconferenza con i 41 sindaci della Città metropolitana di Bari. Al centro dell'incontro, chiesto dai sindaci, i chiarimenti sul Dpcm riguardo la chiusura di strade e piazze nei Comuni, le cosiddette ordinanze per il 'coprifuoco' nei luoghi a rischio assembramenti, domande e dubbi da porre al prefetto di Bari nell'ambito del Comitato metropolitano per la sicurezza urbana che si terrà domani, alle 17, e le novità previste dal Programma innovativo per la qualità dell'abitare e i fondi per le ciclovie, di cui appunto è stata annunciato il finanziamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.