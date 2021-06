Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ospedale Covid in Fiera, il Policlinico presenta i dati dell'indagine sul benessere organizzativo: "Il 77% del personale felice di tornare a lavorare ogni giorno"

In mattinata sono stati presentati i risultati dello studio condotto su 183 persone in servizio nel Presidio per le Maxi emergenze. Migliore: "Il futuro del Covid hospital? Siamo a disposizione della Regione"