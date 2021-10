Cori antisemiti e frasi razziste contro gli ebrei su Zoom: 8 denunce, perquisizioni anche a Bari

Cori fascisti e insulti antisemiti sulla piattaforma Zoom: perquisizioni anche a Bari come a Bologna, Brescia, Palermo, Roma, Torino, Trapani e Treviso da parte della Digos e della Polizia per un'indagine coordinata dal capo della sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili e dal pm Francesco Cajani. Otto ragazzi (tra cui un 21enne e 7 minorenni) dovranno rispondere a vario titolo di accesso abusivo a un sistema informatico, violenza privata, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa.

L'inchiesta, come riporta TrevisoToday, è partita da un duplice accesso abusivo a Zoom. La sera del 26 gennaio 2021, in occasione della Giornata della Memoria, l’Associazione Italia Israele di Venezia aveva organizzato un convegno in diretta streaming, intitolato ‘Eludere il significato della Shoah: memoria collettiva e razionalità sociale. L’olocausto come espressione della logica interna della modernità occidentale?’. Fin da subito la conferenza era stata disturbata da una intromissione di voci di più persone, tra frasi inneggianti a Mussolini, offese contro gli ebrei e bestemmie, accompagnate da musica tipica del ventennio fascista. La seconda intrusione, invece, aveva avuto luogo il 4 febbraio 2021, sempre in occasione della Giornata della Memoria, quando il Comune di Cinisello Balsamo aveva organizzato tre incontri didattici in streaming intitolati ‘Lo zaino della memoria’, a cura del professor Raffaele Mantegazza e rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori. Al terzo incontro, nel corso della videoconferenza si erano intromesse diverse voci con frasi inneggianti al duce e a Hitler, ingiurie contro gli ebrei e bestemmie.