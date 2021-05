Addio a Ines Ravasini: scompare a 59 anni la docente di Letteratura spagnola all'Università

Il decesso in seguito a una malattia. Tanti i messaggi di commiato affidati ai social, tra cui quello del Teatro Pubblico Pugliese, che ne ricorda i tanti momenti condivisi di formazione al teatro destinati agli studenti

Scompare a 59 anni, a causa di una malattia, Ines Ravasini, docente di Letteratura spagnola all'Università di Bari. Un'ispanista di fama internazionale, come la ricorda il Teatro Pubblico Pugliese: "Insieme a lei abbiamo organizzato, negli anni - il ricordo social tantissimi progetti di formazione del giovane pubblico con l'Università degli studi di Bari. Insieme a lei siamo riusciti a trasmettere ai ragazzi i meccanismi della macchina teatrale e la bellezza che il teatro lancia dai palchi di tutta Italia e del mondo. Ha saputo trasmettere l’amore per il teatro in tutte le sue forme e noi le saremo sempre grati".

Tanti anche i messaggi di commiato dei suoi studenti sui social, che ne ricordano il carattere gentile e la grande passione per lo studio della letteratura spagnola che riusciva a trasmettere durante le sue lezioni all'Ateneo barese.