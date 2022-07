Chiede al paziente che tossisce di indossare la mascherina: infermiere colpito con un pugno in faccia

Colpito con un pugno in faccia da un paziente al quale aveva chiesto di indossare la mascherina. Vittima dell'aggressione, avvenuta questa mattina, un infermiere in servizio nel Pronto soccorso dell'ospedale Di Venere. L'operatore sanitario si sarebbe rivolto all'uomo che, in attesa di essere visitato, tossiva, invitando a indossare il dispositivo di protezione. Il paziente, però, avrebbe reagito con violenza, colpedolo. L'infermiere, come rende noto il sindacato Usppi, ha riportato una prognosi di dieci giorni.

Il sindacato ricorda che non si tratta del primo episodio simile negli ultimi mesi nel presidio e chiede alle autorità "un immediato intervento" a tutela degli operatori.