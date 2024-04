Aggressione nel Pronto soccorso del Di Venere: madre di un paziente si scaglia contro due infermieri

Due infermieri in servizio nel Pronto soccorso dell'ospedale Di Venere aggrediti da una donna in attesa della dimissione del figlio. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 aprile. A rendere noto l'episodio è la Asl Bari, che esprime "totale vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari vittime dell’aggressione e condanna fermamente l’ennesimo gesto perpetrato contro il personale nell’esercizio delle sue funzioni e in danno della comunità, poiché causa l’interruzione di un pubblico servizio".

Gli operatori sanitari hanno riportato una prognosi di 10 e 15 giorni, dopo essere stati aggrediti fisicamente dalla donna: secondo quanto ricostruito, l'attesa si sarebbe prolungata - spiega la Asl - per via del contemporaneo arrivo di codici rossi che hanno impegnato il personale del Pronto soccorso. Prontamente è stata allertata la Polizia di Stato, intervenuta sul posto con una volante.

La Asl Bari, come già in precedenti episodi, rende noto che sarà al fianco degli operatori mettendo a loro disposizione il proprio ufficio legale. Nello stesso tempo, l’azienda sanitaria stigmatizza "un certo “malcostume” secondo il quale l’attesa in Pronto soccorso, sovente all’origine di incresciosi episodi, sarebbe una semplice perdita di tempo invece che il necessario adempimento clinico connesso alla generale priorità dei casi. Non è superfluo ricordare che dal 4 aprile scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo del 19 marzo 2024 n. 31 in forza del quale si può procedere d’ufficio anche nel caso di lesioni personali ai professionisti sanitari, indipendentemente dalla gravità della lesione, lieve, grave o gravissima e dalla volontà della vittima di sporgere denuncia". Inoltre, ricorda ancora la Asl, "è già vigente da un anno la norma che ha rafforzato il contrasto agli episodi di violenza per le lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio: questo tipo di aggressione, infatti, può comportare la reclusione da due a cinque anni, aumentabili a dieci se le lesioni sono “gravi” e fino a sedici se “gravissime”".