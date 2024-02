Infiltrazioni dei clan nelle Comunali 2019 a Bari, Gasparri: "Nel video di Decaro nuovi spunti investigativi"

"Mi riferiscono di un confuso messaggio audiovisivo su un social del sindaco di Bari, Decaro, in cui fa il mio nome. Mi dicono Decaro confermi molti dei nostri sospetti. Parla di imperfezione del mondo e quindi di contatti di questo o di quel candidato della sua area politica con ambienti non propriamente specchiati. Penso che questo video debba essere girato alle autorità giudiziarie, che potranno trovare spunto per le indagini in corso". Sono questa le parole del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, riportate da LaPresse, con cui il politico romano respinge al mittente le accuse di "sciacallaggio politico" rivoltegli ieri dal primo cittadino del capoluogo pugliese.

"Per quanto riguarda poi gli attacchi personali, come si dice a Roma, mi rimbalzano addosso e li respingo direttamente a Decaro - sostiene Gasparri - La gestione del Comune di Bari deve essere sottoposta ad un'attenta verifica da parte delle autorità competenti. Ed apprezzo l'iniziativa dei parlamentari del centrodestra che si sono recati dal ministro dell'Interno Piantedosi. Decaro può dare le lezioncine a casa sua, ma non certamente a me. Che amo Bari, la Puglia e sarò molto attento a quello che sta accadendo in una città che merita di essere governata meglio".

"La situazione barese è tutt'altro che trasparente - conclude il parlamentare - Il confuso messaggio audiovisivo di Decaro lo conferma e offre spunti investigativi ulteriori. L'acquisizione di consensi impropri e di passaggi da uno schieramento all'altro che si è verificato al Comune di Bari e alla Regione Puglia andrà approfondita. Masserie per matrimoni comprese".