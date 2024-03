Infiltrazioni dei clan nella politica a Bari, il procuratore Rossi: "Tutti i partiti devono tenere alta la guardia"

"Tutti i partiti devono sempre tenere alta la guardia rispetto alla violazione delle regole, ma l'amministrazione comunale ha sicuramente dato un grosso contributo in questi anni per la liberazione della città e mi auguro che chiunque venga dopo possa continuare questa strada per il perseguimento di un'attività che serve a tutti i cittadini". Lo ha dichiarato il procuratore di Bari, Roberto Rossi, questa mattina a Palazzo di Città durante la cerimonia per la sottoscrizione di un accordo per attività inerenti ai reati stradali.

"Occorre la collaborazione di tutti per il raggiungimento del principio di legalità. L'amministrazione comunale, anche nella persona del sindaco, ha dato grandissima collaborazione alla Procura per il raggiungimento dei risultati sulla legalità. Poi non bisogna mai abbassare la guardia, tutti dobbiamo essere sempre attenti, in tutti i campi professionali e in tutti i luoghi".