I tentacoli dei clan baresi nella vita della città, don Angelo Cassano: "Organizzazioni criminali diventate potenza economica"

L'Inchiesta 'Codice Interno' della Procura di Bari ha messo in luce le infiltrazioni della malavita organizzata locale in ogni ambito della vita cittadina, dalla politica all'economia. La complessa situazione è stata messa in evidenza anche dal parroco della chiesa di San Sabino e referente regionale dell'associazione 'Libera', don Angelo Cassano. "Emerge dall'inchiesta la presenza di una cultura mafiosa che ha pervaso diversi settori della società in un contesto di fragilità economiche e sociali, specie nelle periferie, dove la povera gente va a chiedere favori - dichiara il prete all'AdnKronos - E così queste organizzazioni criminali non sparano più o sparano di meno ma sono diventate una potenza economica".

Per identificare l'humus in cui prolifera la cultura mafiosa, don Angelo Cassano ricorda l'episodio emblematico del corteo funebre, del 24 giugno scorso, davanti al carcere di Bari: in quella occasione un gruppo di scooter bloccò la strada, in memoria di un 27enne morto in un incidente stradale. "Le manifestazioni come quelle davanti al carcere dell'anno scorso - spiega il parroco della chiesa di San Sabino - rappresentano le forme in cui il potere mafioso ha voluto mostrare di nuovo la propria capacità di essere pervasivo nella società e di avere un consenso. C'è anche una normalizzazione e un consenso che emerge da questa inchiesta per cui qualsiasi comportamento viene accettato, per esempio la vendita dei voti a 25 o a 50 euro. Anche giovani e giovanissimi sono stati dentro queste dinamiche di vendita del voto".

Per fare breccia nelle fasce più deboli, sarebbero stati offerti anche semplici buoni di benzina in cambio di voti. "Sono atteggiamenti atavici - sottolinea il sacerdote - che purtroppo non sono stati mai sconfitti. E la politica in questo senso doveva vigilare di più ed essere più attenta a queste dinamiche. Quello che sta venendo fuori è devastante: sono coinvolti la politica, il mondo dell'imprenditoria, il mondo sportivo. Non c'è settore della vita politica, sociale ed economica che non è stato toccato da questa inchiesta. Molti dicono: 'è così'. Ma, secondo me, bisognava avere più coraggio e nettezza in questi anni".

Gli atti dell'inchiesta dovrebbero essere acquisiti anche della Commissione parlamentare antimafia. "In questa città, come in tutta la regione, la commistione mafia-politica riguarda la sinistra come la destra. Non credo quindi nell'azione di questa politica, che vuole sollecitare una presa di posizione rispetto al Comune di Bari. Io questo approccio lo vedo più all'interno della campagna elettorale. Anche perché, se vediamo i profili di queste persone, sono quelli di chi è passato da una parte all'altra dello schieramento. Ora questo non giustifica i fatti, non nasconde la loro oggettività e non elude la necessità di andare a fondo e guardare la realtà. Nello stesso tempo mi sento di dire che anche dall'altro lato, quello della destra, ci sono responsabilità evidenti di una commistione che riguarda quelle zone grigie della borghesia mafiosa e della politica di questa città che coinvolge tutti, senza mezzi termini. Se ci sono le condizioni non vanno fatti sconti a nessuno e certo non li fa Libera".