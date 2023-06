Ingombranti abbandonati accanto ai cassonetti in via Nicolai: "Li scaricano qui di notte"

Vecchi materassi, indumenti e altri oggetti contenuti in buste di plastica, abbandonati in strada accanto ai cassonetti. Il copione si ripete, sempre uguale, al quartiere Libertà. L'ultima segnalazione arriva questa mattina da via Nicolai, angolo via Ravanas. Identica situazione in via Libertà, angolo via Nicolai.

Un fenomeno, quello dell'abbandono selvaggio di rifiuti - in particolare ingombranti - che sta letteralmente soffocando il rione. "Vengono abbandonati qui di notte - raccontano alcuni residenti - Capita di sentire i rumori di mezzi come tre ruote, e poi la mattina ritroviamo di tutto". L'idea di chi abita nella zona è sempre più quella che possa trattarsi di mezzi provenienti da altri quartieri cittadini. La richiesta, univoca e pressante da parte dei residenti, è la stessa: "Siamo veramente stanchi. Servono più controlli, foto trappole e multe, altrimenti questo problema non si risolverà mai".