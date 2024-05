Lavori in via Sparano, iniziata la manutenzione straordinaria delle basole

Questa mattina a Bari sono iniziati i lavori di manutenzione strordinaria sulle basole in via Sparano, nell'angolo che incrocia con via Dante. Nel corso del cantiere sarà rinforzata la tenuta delle basole attraverso l’impiego di materiali particolarmente performanti, la cui posa necessita di qualche giorno per ottenere una resa migliore.