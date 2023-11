Primi giorni di novembre tra sole, nuvole e qualche pioggia: le previsioni 

Un giorno di Ognissanti dal cielo prevalentemente nuvoloso, ma "senza precipitazioni rilevanti", e una giornata del 2 novembre in gran parte soleggiata. Poi, verso la fine della settimana, un possibile peggioramento, con l'arrivo di qualche breve pioggia. Archiviato il mese di ottobre con la sua lunga parentesi 'simil-estiva', novembre si apre nel segno di una maggiore variabilità.

In particolare, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, su Bari, per la giornata di domani, 2 novembre, sono attesi "cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3243m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est". La pioggia potrebbe invece fare capolino nelle giornate di venerdì e sabato. Al momento, le previsioni per il 3 novembre indicano su Bari città "cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3143m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest".

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.com