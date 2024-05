Colpito da un pugno sferrato da uno studente: insegnante barese ferito a un occhio

Un insegnante supplente del Liceo De Nittis di Bari avrebbe riportato il distacco della retina di un occhio a seguito di un pugno che sarebbe stato sferrato da uno studente. L'episodio, venuto alla luce solo in questi giorni, risalirebbe allo scorso 22 aprile.

Il ragazzo, secondo quanto afferma la preside dell'Istituto, Santa Ciriello, le cui parole sono state riportate da La Repubblica Bari, avrebbe ricevuto una nota ma non un provvedimento disciplinare perché sarebbe diversamente abile, con un percorso differenziato e un programma alternativo. Si tratterebbe, in base a quanto afferma la dirigente scolastica, di una situazione particolarmente delicata nella quale un provvedimento disciplinare non potrebbe avere ricadute educative. Nell'istituto barese vi sono circa un centinaio di studenti diversamente abili su una popolazione scolastica di 1200 tra ragazzi e ragazze.