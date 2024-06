Fuga da film dopo il furto d'auto: ladri abbandonano il mezzo sulla statale 16 e fuggono a piedi

Stavano fuggendo sulla statale 16 dopo aver rubato un'Audi rs3, ma l'arrivo delle Volanti della polizia li ha costretti ad abbandonare il veicolo e fuggire a piedi. Caos nella serata di ieri nei pressi dello svincolo per Giovinazzo nord, quando gli automobilisti di passaggio hanno assistitito a una scena surreale: i presunti responsabili del furto correre tra le auto per far perdere le loro tracce, per poi dileguarsi tra le campagne.

Gli agenti, come confermato dalla Questura, sono intervenuti dopo un alert arrivato in sala operativa per un veicolo risultato rubato. È così partito l'inseguimento in direzione Foggia, terminato nei pressi dello svincolo, quando le Volanti hanno raggiunto il mezzo abbandonato e assicuratisi, con l'ausilio della Polizia stradale, che fosse segnalata agli automobilisti di passaggio la presenza del veicolo rubato. Come si vede nella foto inviata in redazione da un lettore, la rocambolesca fuga ha creato non pochi problemi al traffico, con i veicoli prima bloccati e poi fatti circolare su un'unica corsia. Situazione che ha creato lunghe code in direzione nord.

Al momento non sono stati ancora individuati i responsabili, che secondo testimonianze sarebbero almeno quattro e con il volto incappucciato per celarne l'identità.