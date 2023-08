Alla guida di un'auto rubata, cerca di investire poliziotto, poi si dilegua a piedi: rintracciato e arrestato

E' stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Bari un 19enne barese, con precedenti, ritenuto responsabile del tentativo di investimento di un ispettore della Polizia avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 28 agosto, a Carbonara. L'episodio, verificatosi in via Gennario Trisorio Liuzzi, nei pressi dell'ospedale Di Venere, è avvenuto sotto gli occhi di molte persone che hanno assistito alla scena, scatenando grande allarme tra i presenti.

La ricostruzione dei fatti: il tentativo di investire il poliziotto

Tutto è cominciato quando un equipaggio delle Volanti ha intercettato una Lancia Musa, ricercata in quanto provento di rapina avvenuta alcuni giorni prima a Bari, e hanno intimato l'alt al giovane conducente. L'automobilista, dopo aver inizialmente ha assecondato l’indicazione ricevuta arrestando la marcia, ha poi ingranato la retromarcia per cercare di investire l’agente di polizia che era sceso dall’auto di servizio per procedere al controllo. A quel punto, il poliziotto, dopo essersi rapidamente spostato dal raggio d’azione del mezzo, nel tentativo di arrestare la marcia ha esploso alcuni colpi di pistola, attingendo le ruote dell’auto, dopo aver provato con forza ad aprire lo sportello lato guida.

L'impatto contro altri veicoli e la fuga a piedi

Tuttavia, la reazione del poliziotto non ha fatto desistere il malvivente dal suo tentativo estremo di fuga, tanto che questi ha continuato a manovrare il veicolo in avanti ed indietro, mandando a collidere il suo mezzo con le altre vetture in sosta. Il conducente è riuscito comunque a divincolare la Musa tra le auto della carreggiata e a percorrere qualche metro trascinando l’operatore di polizia, sino a quando ha definitivamente interrotto la marcia, anche a causa dei danni subiti agli pneumatici. Abbandonata l’auto rapinata nei pressi dell’Ospedale “Di Venere”, il giovane ha saltato il muro di cinta del nosocomio, facendo perdere momentaneamente le sue tracce.

L'arresto per tentato omicidio

Successivamente, personale della Squadra Mobile, anche grazie alla visione delle immagini di circuiti di video-sorveglianza, ha riconosciuto il fuggitivo, giovane barese già noto agli investigatori in ragione di suoi precedenti giudiziari, rintracciandolo successivamente presso la propria abitazione e traendolo in arresto con la contestazione di tentato omicidio ai danni del dipendente della Polizia di Stato.