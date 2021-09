Forza posto di blocco, scatta folle inseguimento e si schianta contromano: arrestato ragazzo di 21 anni, donna in codice rosso

L'episodio si è verificato sulla sp 144 alle porte di Bari. Il giovane, alla guida di un'Audi, è stato arrestato per resistenza, lesioni ed omissione di soccorso

Un 21enne è stato arrestato dai carabinieri a Triggiano, alle porte di Bari, al termine di un rocambolesco inseguimento: il giovane, alla guida di un'Audi A3, avrebbe forzato un posto di controllo sulla sp 144, in corrispondenza del cavalcavia vicino al bivio della SS100 in direzione Taranto.

Il giovane avrebbe anche tentato di investire un carabiniere mentre cercava di fuggire. Quest'ultimo, mentre schivava il veicolo, ha riportato una distorsione alla caviglia. I militari, a quel punto, hanno avviamo l'inseguimento sulla sp 144 in direzione Carbonara. L'Audi, però, all'altezza di una curva, ha invaso la corsia opposta schiantandosi con un'auto che sopraggiungeva proprio in quel momento. Un impatto violento che ha provocato il ferimento della conducente, trasportata al Di Venere in codice rosso e riportando una prognosi di 25 giorni,

Illeso, invece, il 21enne, arrestato immediatamente dopo per resistenza, lesioni ed omissione di soccorso. Per il giovane sono scattati i domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del gip.