Una panchina gialla contro il bullismo, a Giovinazzo inaugurato il simbolo antiviolenza

Una panchina come simbolo della lotta contro tutte le violenze, fisiche e psicologiche. È stata inaugurata, questa mattina all'esterno della scuola elementare 'Don Giovanni Bosco' di Giovinazzo, una panchina gialla contro il bullismo e cyberbullismo. La nuova seduta pubblica colorata è stata scoperta alla presenza degli alunni dell'istituto scolastico della cittadina in provincia di Bari.

"Da oggi la città di Giovinazzo ha un piccolo simbolo per ricordarsi di dire sempre no al bullismo in tutti i luoghi della nostra vita e della nostra città - ha commenta il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito - No al bullismo a scuola, no al bullismo nello sport, no al bullismo nei nostri spazi pubblici. La nostra panchina gialla vuole essere un bellissimo segnale che abbiamo colto dagli studenti e dagli alunni della scuola Don Bosco. Ringrazio tutte le maestre per l’iniziativa di stamani, ma soprattutto per la volontà di affrontare con i bambini un tema così caldo del quale non dovremmo mai stancarci di parlare. Queste iniziative ci rincuorano perché ci spronano a fare meglio e a rafforzare l’impronta educativa della nostra azione amministrativa in sinergia con le scuole del territorio".