Intercettazioni tra avvocato e cliente, penalisti baresi revocano lo sciopero: "Presto incontro pubblico con il Procuratore"

E' stato revocato lo sciopero proclamato per il prossimo 14 ottobre dagli avvocati penalisti baresi. A darne notizia è la Camera Penale di Bari 'Achille Lombardo Pijola'. L'astensione dalle udienze era stata decisa per protesta dopo un episodio che aveva visto l'utilizzo di alcune intercettazioni, fra un avvocato e la propria assistita, registrate e trascritte dagli inquirenti.

La revoca dello sciopero è stata decisa in seguito ad una nota ricevuta dal Procuratore di Bari, in cui, rende noto la Camera Penale, il Procuratore "ha dichiarato di concordare “pienamente sulla necessità di una tutela piena e totale dei dialoghi tra cliente e avvocato" e di avere emanato “rigorose circolari in applicazione delle norme vigenti”.

"Il Procuratore - prosegue ancora la nota della Camera Penale - ha garantito l’impegno per la tutela del diritto di difesa mediante il richiamo al rigoroso rispetto di tali regole nei confronti di polizia giudiziaria e magistrati, confermando la disponibilità a dialogare con la nostra Camera penale anche per trovare ulteriori strumenti efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo comune. Abbiamo in programma a breve di indire un’Assemblea in cui ci confronteremo pubblicamente con il Procuratore"-.