Interdittiva antimafia per l'ex concessionario di Torre Quetta: il Comune rimuove pedane e chioschi

Via pedane, piscina e chioschi. Il Comune di Bari sta provvedendo alla rimozione dei manufatti posizionati a Torre Quetta dall'ex concessionario della spiaggia cittadina, nei mesi scorsi destinatario di una interdittiva antimafia da parte della Prefettura. La questione, come ricorda l'Ansa che riporta la notizia, è stata conclusa in fase cautelare dinanzi al Consiglio di Stato con la conferma della misura interdittiva e la revoca della concessione, ma è tuttora pendente nel merito dinanzi al Tar Puglia.

L'amministrazione, dopo ripetuti inviti rivolti alla società (e rimasti senza esito) per la rimozione dei manufatti, dallo scorso 30 novembre sta provvedendo direttamente con una procedura "in danno".