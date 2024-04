Troppi incidenti sulla Statale 100, il Ministero delle Infrastrutture: "Mandato Anas-Autostrade per alleggerire traffico"

“Alla luce dei dati sempre più allarmanti sulla incidentalità sulla SS 100, con 6 vittime solo nell’ultimo mese, oggi ho tenuto una riunione presso il Ministero con la Direzione competente, Anas e Autostrade per l’Italia. Ho dato mandato alle due società di effettuare una valutazione sui volumi di traffico e di individuare soluzioni, da attuare anche in via sperimentale, per alleggerire il traffico sulla Strada Statale 100, con particolare riferimento ai mezzi pesanti". Lo dichiara, in una nota, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante.

"La sicurezza delle strade è una priorità del Mit e per questo continuiamo a mettere in campo ogni intervento utile a rafforzarla - spiega Tullio Ferrante - L’elevata incidentalità sulla Statale 100, soprattutto nel tratto tra Mottola e Massafra, si protrae purtroppo da molti anni. Sto seguendo sin dall’inizio del mio mandato la questione e, a tal fine, ho incontrato il 'Comitato strade sicure' ed effettuato uno specifico sopralluogo. Posso già annunciare che le prime misure volte ad aumentare la sicurezza dell’arteria viaria saranno attivate nel periodo di giugno e luglio 2024. Si tratta, in particolare, di interventi riguardanti la rimodulazione della dimensione delle corsie disponibili e l’implementazione della segnaletica verticale e orizzontale, anche di tipo vibro-rumorosa".

Gli ulteriori lavori saranno definiti dopo un approfondito esame della situazione. "Le problematiche legate alla sicurezza di questa arteria stradale richiedono misure strutturali e, per questo, Anas e Autostrade effettueranno un apposito studio nella prospettiva di valutare le possibili soluzioni per alleggerire il traffico - conclude il Sottosegretario - Già nelle prossime settimane ci confronteremo nuovamente per esaminare le risultanze dell’istruttoria richiesta. Siamo impegnati a lavorare per tutelare i cittadini e migliorare le condizioni della viabilità, nella consapevolezza che la sicurezza delle strade è in cima alle preoccupazioni del Governo".