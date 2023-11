Le diagnosticano un tumore inoperabile al fegato, ma il chirurgo salva la giovane donna: intervento di 8 ore nel De Bellis di Castellana

"Da qualche giorno è tornata a casa a riabbracciare la sua famiglia, e la la sua splendida figlioletta, una giovanissima paziente operata con successo per una voluminosa neoplasia cresciuta al centro del fegato, per la quale sedicenti ed autoreferenziati centri di riferimento avevano decretato l’inoperabilità. Dopo otto ore di intervento necessarie per asportare più di tre quarti del fegato e realizzare una complessa ricostruzione delle vie biliari, magistralmente assistito dal primario anestesista dottor Franco Gabriele e dal suo team, insieme a tutto il personale della sala operatoria la paziente ha trascorso qualche giorno in terapia intensiva prima di rientrare nel reparto di degenza ordinaria". Sono le parole scritte in un post sulla sua pagina facebook dal dottor Leonardo Vincenti che ha eseguito l'operazione salvavita su una donna 42enne nell'Istituto De Bellis di Castellana Grotte.

La paziente, spiega il dottor Vincenti, direttore del Dipartimento di Scienze chirurgiche della struttura sanitaria barese, "ha ricevuto amorevole assistenza dal personale medico e di comparto, consulenze degli specialisti (epatologi, radiologi): ogni componente ha dato il suo contributo per garantire alla paziente la possibilità di continuare a coltivare la speranza di sconfiggere la malattia".

"Scrivo questo post non con l’intento di ricevere complimenti o attestazioni di stima - specifica il chirurgo sulla sua pagina social - ma solo per esprimere con forza un concetto: è più semplice rinunciare (una spietata selezione per mantenere casistiche immacolate), ma noi non ci adegueremo mai a questo modus operandi. Grazie sempre a chi collabora con me e alla dirigenza del De Bellis che ci sostiene in questa missione".

"Un intervento coraggioso di 8 ore è stato effettuato al De Bellis di Castellana su una giovane donna con un vistoso tumore al fegato ritenuto inoperabile. Nessuna struttura, anche fuori dalla Puglia, voleva operarla - scrive soddisfatto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla sua pagina facebook - Da qualche giorno è tornata a casa e finalmente può riabbracciare la sua famiglia e sua figlia. Il team sanitario ha scelto con amore, convinzione e motivazione di procedere all’operazione dopo una videochiamata tra la paziente e sua figlia. Ringrazio il Direttore di Chirurgia, Nando Vincenti, il primario anestesista Franco Gabriele e i loro team per aver fatto un lavoro eccezionale, asportando più di tre quarti del fegato e realizzando una complessa ricostruzione delle vie biliari. Ringrazio la Direzione Strategica, il Civ e tutto il personale del De Bellis per il lavoro svolto e per la dedizione verso la comunità assistita".