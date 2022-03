Furto in Basilica, le voci dei baresi: "Siamo scioccati, San Nicola è amato da tutti. Speriamo che i ladri si ravvedano"

"Siamo scioccati, perché San Nicola è amatissimo dai baresi. Chi mai potrebbe rubare degli oggetti sacri". C'è grande amarezza a Bari vecchia dopo che la città si è svegliata con la notizia del furto di alcune delle decorazioni della statua del Santo patrono barese in Basilica. Un gesto unico nella storia del capoluogo: "Non ricordo mai essere avvenuta qualcosa di simile - racconta Michele Fanelli del Circolo Acli Dalfino - se non una piccola raffigurazione in argento di San Nicola. Un gesto di questo tipo è sacrilego. Speriamo che i ladri si ravvedano".

