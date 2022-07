Aggressioni e vandalismo a Parco Rossani, le voci dei baresi: "Area pulita, ma servono più controlli"

Un parco pulito, ma che necessiterebbe di più controlli, soprattutto in orario serale. Complice anche gli episodi di vandalismo - con le panchine e gli arredi ancora pieni di graffiti - e aggressioni, l'ultima sabato in occasione del Bari Pride, baresi e non che si trovano a frequentare l'ultimo grande parco urbano cittadino chiedono più sicurezza e controlli, magari con un presidio fisso delle forze dell'ordine. Intanto in giornata è stato annunciato dal Comune che saranno intensificati i controlli anche in altri giardini. Abbiamo raccolto le loro opinioni.