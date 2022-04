Video | Al via i provini del Corteo storico di San Nicola: "Emozione unica tornare per strada con il Santo"

Oggi e domani sono in programma le prime selezioni per i figuranti che parteciperanno alla rievocazione a maggio. Le prime anticipazioni del regista Nicola Valenzano

Porte aperte alle 9.30, ma già da prima si era formata una fila ordinata al di fuori dell'ingresso inferiore del Fortino. Simbolo della devozione dei baresi per San Nicola: sono partiti questa mattina i provini per i figuranti della rievocazione, che quest'anno è diretta dal regista Nicola Valenzano. Una festa che torna tra la gente dopo due anni di pandemia, ma che - come assicura il regista - "sarà all'insegna della tradizione, della pace e della ricostruzione filologica della vita di San Nicola". Ancora nessun dettaglio trapela sulle novità, l'organizzazione assicura che gli elementi del corteo che tutti hanno imparato ad amare, come i cavalli, torneranno a sfilare per le vie del capoluogo a maggio.