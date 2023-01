Un giardino intitolato a Maria Celeste Nardini, Decaro: "Politica apprezzata per il rigore morale e la tenacia"

"Oggi intitoliamo uno spazio pubblico nel cuore Libertà a una donna che proprio in questo quartiere è vissuta, lasciando una traccia indelebile del proprio impegno civile e della propria passione politica". Sono queste le parole con cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha introdotto la cerimonia dedicata alla memoria di Maria Celeste Nardini, deputata e senatrice barese, attivista dei diritti civili in favore dei più fragili, delle donne e degli ultimi.

All'insegnante, morta a 78 anni il 2 settembre 2020, è stato intitolato il giardino situato nell’area pedonale di via Martiri d’Otranto, nel quartiere Libertà di Bari. "Maria Celeste Nardini è stata senza dubbio una delle figure più belle e coerenti della politica pugliese - ha sottolineato Decaro - apprezzata da chiunque l'abbia conosciuta per il rigore morale e la tenacia, la forza e la sensibilità, la capacità di dialogare e la grande cultura politica, figlia di una militanza appassionata al servizio di un'idea di equità e di giustizia sociale. Sebbene abbia rivestito incarichi di grande prestigio, è rimasta sempre la stessa, animata dalle stesse idee, dagli stessi valori, da una ricerca costante di un cambiamento necessario che passa in primo luogo dalla tutela dei diritti: delle donne, dei lavoratori, delle minoranze e delle classi meno abbienti. Maria Celeste è stata convintamente, fino all'ultimo, femminista, antifascista e pacifista e non ha mai smesso di credere nella politica come servizio alla collettività".

La cerimonia d'intitolazione del giardino si è svolta alla presenza dei familiari e degli amici di Maria Celeste Nardini ed è stata animata da una rappresentanza degli alunni della scuola Don Bosco.