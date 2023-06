Investe e uccide la figlia a Monopoli, ai domiciliari il padre 87enne

Il gip del Tribunale di Bari, Angelo Salerno, ha convalidato l'arresto di Vincenzo Formica, l''87enne accusato dell'omicidio della figlia, avvenuto venerdì scorso in una contrada di Monopoli. All'anziano, secondo quanto riporta l'Ansa, sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Secondo gli inquirenti, Formica avrebbe investito intenzionalmente la donna con la sua auto, per questo motivo nei suoi confronti è stata formulata l'accusa di omicidio volontario, aggravato dall'aver commesso il reato nei confronti della figlia.

Le indagini avrebbero permesso di ricostruire la dinamica del tragico episodio: al termine di un violento litigio relativo alle cure da prestare alla moglie malata di Alzheimer, l'87enne sarebbe salito sulla sua Seat Ibiza e avrebbe intrapreso "la marcia lungo il vialetto antistante l'abitazione familiare" investendo "la figlia Mariangela, sormontandone il corpo con gli pneumatici (anteriori e posteriori) lato destro", come si legge negli atti. Dopo l'investimento si sarebbe allontanato da casa, nella contrada Laghezza di Monopoli.

Alcuni vicini hanno percepito le urla della donna e si sono avvicinati al cancello della villa, dove hanno notato un corpo steso a terra sul vialetto. La vittima "respirava a fatica e sanguinava da più punti", presentava "un'evidente frattura esposta" al braccio destro e aveva "il viso tumefatto". I vicini hanno poi chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto intorno alle 20.

Poco dopo l'arrivo dei vicini, Vincenzo Formica, "con atteggiamento di assoluta indifferenza", come scrive il magistrato, sarebbe tornato sul posto, mostrando ai presenti alcune ferite che aveva sull'avambraccio e che si sarebbe provocato nel litigio con la figlia. Fermato e portato in carcere, in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.