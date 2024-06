Investita sulle strisce in corso Vittorio Emanuele: 58enne trasportata in ospedale

Una 58enne è stata investita mentre stava attraversando la strada su corso Vittorio Emanuele. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Andrea da Bari intorno alle 11: la donna - secondo una prima ricostruzione - proveniva da Bari vecchia e stava raggiungendo il marciapiede sul lato opposto della strada, quando è stata colpita da un'auto.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale per gestire il flusso di traffico e un'ambulanza del 118 per i primi soccorsi. La donna è stata poi trasportata all'ospedale Mater Dei, ma non avrebbe riportato ferite gravi.