Tragico incidente sulla ss16: 22enne muore travolto da furgone

Un altro incidente mortale nel Brindisino vede coinvolto un barese, dopo quello di venerdì 30 aprile in cui persero la vita due anziani di Alberobello.

Il nuovo episodio è avvenuto all'alba, sulla SS16 in direzione Brindisi, all'altezza di Fasano. Come riportato da Brindisireport, un 22enne di Fasano è stato travolto da un furgone, alla cui guida ci sarebbe un fruttivendolo barese, rimasto invece illeso. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: il ragazzo era piedi, ancora ignoti i motivi.

Sul posto, oltre ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano, gli agenti della polizia stradale di Brindisi. Toccherà a loro ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma del giovane è stata trasportata alla camera mortuaria del cimitero di Ostuni.

Tutti gli aggiornamenti nell'articolo di Brindisireport.

foto Gofasano.com