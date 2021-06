Investito mentre attraversava la strada a San Cataldo: ricoverato in ospedale in prognosi riservata

È in prognosi riservata il 70enne investito questa mattina a Bari. L'anziano è stato colpito da un'auto mentre stava attraversando la strada nella zona del lungomare Starita, a San Cataldo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere il pedone investito e gli agenti di polizia locale per i rilievi. Il veicolo è stato al momento sequestrato per ulteriori accertamenti.