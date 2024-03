Ispezione antimafia al Comune di Bari, la Commissione avvia gli accertamenti

Ieri i commissari hanno incontrato il sindaco Decaro e il direttore generale del Comune, Davide Pellegrino, oggi hanno iniziato ufficialmente il loro lavoro. È entrata in funzione la commissione d'accesso nominata dal Viminale, che dovrà verificare la presunta esistenza di infiltrazioni mafiose nel Consiglio comunale di Bari.

Nel loro ufficio, stabilito in Prefettura, i tre componenti della Commissione hanno incominciato a leggere il fascicolo della Dda in cui sono contenute le accuse degli inquirenti che lo scorso febbraio hanno portato all'arresto di 130 persone, fra cui la consigliera comunale Carmen Lorusso e suo marito Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale, accusati di voto di scambio politico-mafioso. Lo riporta l'Ansa.

La Commissione è composta dal presidente Claudio Sammartino (prefetto in pensione), Antonio Giannelli (viceprefetto)e Pio Giuseppe Stola, Maggiore del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza.

Dopo l'approfondita lettura del faldone giudiziario, i tre funzionari dello Stato passeranno all'analisi del corposo dossier prodotto dall'amministrazione comunale.

La Commissione potrà chiedere altra documentazione e fare audizioni. I tre commissari hanno tre mesi di tempo, prorogabili a sei, per fare una relazione da consegnare al Prefetto che, solo a quel punto, dovrà tirare le conclusioni e formulare una proposta al ministro dell'Interno. Un eventuale scioglimento del Consiglio comunale dovrà essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione.