Bandiere, trombe, clacson e cori, a Bari esplode la gioia per l'Italia campione d'Europa: festeggiamenti in centro e in tutta la città

In tanti si sono ritrovati in strada, in particolare in centro e su corso Vittorio Emanuele, rimasto chiuso al traffico, per festeggiare la vittoria contro l'Inghilterra, tra bandiere, cori e trombe. Fuochi d'artificio in diverse zone della città

Esplode la gioia dei baresi per l'Italia campione d'Europa. In tanti si sono riversati in strada per festeggiare la vittoria ai rigori contro l'Inghilterra nella finale degli Europei 2020.

Bandiere sventolate dalle auto e dalle moto, o dalle persone a piedi lungo i marciapiedi, colpi di clacson, code e cori, così come non sono mancati, in diversi quartieri, fuochi d'artificio e caroselli.

Fulcro della festa corso Vittorio Emanuele, chiuso al traffico dalle forze dell'ordine per far fronte al grande afflusso di persone. Nei giorni scorsi, i sindaci del Barese di concerto con la Prefettura avevano deciso di non installare maxischermi in piazza per limitare il rischio di assembramenti, ma l'entusiasmo per la vittoria degli Azzurri ha comunque spinto molta gente a ritrovarsi in piazza per festeggiare.