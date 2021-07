Italia in semifinale agli Europei, la gioia dei tifosi in strada tra bandiere, caroselli di auto (e qualche imprudenza)

A Bari come in provincia in tanti si sono riversati in strada per festeggiare la vittoria della Nazionale contro il Belgio, e non sono mancati episodi 'limite' che solo per un caso non hanno comportato conseguenze per i protagonisti

I clacson, le trombe, i caroselli di auto con tanto di bandiere sventolate dai finestrini, o dagli scooter e dalla gente in strada. E' stata incontenibile, anche a Bari come altrove, la gioia dei tifosi per la vittoria della Nazionale italiana di calcio contro il Belgio, che è valsa agli Azzurri l'accesso alla semifinale degli Europei.

In tanti si sono riversati in strada per festeggiare, in un vortice di suoni, colori ed entusiasmo. Non sono mancati, tuttavia, anche alcuni gesti a dir poco imprudenti. In corso Vittorio Emanuele, un ragazzo si è arrampicato sul tetto di un bus. Festeggiamenti con 'caduta', invece, a Bitonto: un video (pubblicato sui canali social di Welcome to Favelas Puglia) mostra un folto gruppo di tifosi sul cassone di un autocarro, che improvvisamente durante la marcia dà uno scatto, provocando l'apertura della sponda e facendo cadere sull'asfalto alcuni ragazzi. Nessuna conseguenza, per fortuna, per i passeggeri, tutti 'illesi', come racconta uno di essi sulla stessa pagina di Welcome to Favelas. (foto sotto un frame del video)

(In copertina: i festeggiamenti a Bari - photo credit Alessandro Lupelli)