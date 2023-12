Japigia, coppia di 70enni aggredita e rapinata: "Accerchiati e picchiati con il calcio di una pistola"

Avvicinati da tre persone a bordo di altrettanti motorini, aggrediti, picchiati e rapinati. Vittime dell'episodio, avvenuto questa mattina al quartiere Japigia, nei pressi del ponte di via Caldarola, una coppia di anziani, un uomo e una donna, di circa 70 anni.

I due, intorno alle 6.30, avevano appena lasciato il vicino campo rom autorizzato di Santa Teresa, in cui vivono, dirigendosi verso il quartiere Japigia, quando sarebbero stati avvicinati dai tre soggetti in motorino, tutti incappucciati. "Erano appena usciti dal cancello, hanno percorso circa 150 metri - racconta a BariToday Dainef Tomescu, referente del campo - quando sono arrivate queste tre persone. Hanno cominciato a picchiarli, a chiedere soldi". Le due vittime sarebbero state quindi ripetutamente colpite con il calcio di una pistola, utilizzando contro i due anziani anche uno spray urticante. Gli aggressori, secondo quanto emerso dai primi racconti delle vittime, non sarebbero stati italiani: forse rumeni. L'uomo, oltre a essere picchiato, sarebbe stato privato dei vestiti, tanto da fare ritorno al campo completamente nudo. Dopo aver lanciato l'allarme, le due vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale, dove hanno ricevuto le cure del caso, per poi fare ritorno al campo.

"Non si è trattato di una vendetta o altro, conosco queste persone, sono qui nel nostro campo da cinque anni - dice Tomescu - E' stata una rapina, cercavano denaro, e li hanno derubati di quello avevano". Nel pomeriggio, nel campo di Japigia è arrivata la polizia, che ha avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto. La donna è stata condotta in Questura per essere ascoltata.