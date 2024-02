Agguato armato nel quartiere Japigia e violenze aggravate dal metodo mafioso, in manette il 69enne Eugenio Palermiti

All'alba, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno arrestato un 69enne Eugenio Palermiti che secondo gli inquirenti sarebbe ai vertici del clan Parisi-Palermiti, storicamente operativo nel quartiere Japigia. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Bari su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, ed hanno trasportato l'uomo in carcere.

Secondo l'accusa, l'uomo sarebbe ritenuto responsabile, in veste di mandante, dell’agguato armato subito da un suo coetaneo al quartiere Japigia di Bari nel mese di novembre del 2013. La vittima fu colpita alle gambe da due colpi di arma da fuoco che gli procurarono diverse fratture.

Il destinatario dell’agguato, che sarebbe avvenuto con modalità mafiose, ben inserito nel tessuto sociale cittadino, in ragione del ruolo di responsabilità rivestito in un’agenzia giornalistica di distribuzione di quotidiani e periodici, in più occasioni, sfruttando le proprie conoscenze, avrebbe concesso favori al 69enne arrestato questa mattina. Il rifiuto di continuare avrebbe determinato propositi di vendetta, culminati nell’ordine di sparargli.

Il movente del mandante, poi effettivamente perseguito, sarebbe stato quello di indurre la vittima a chiedere proprio a lui aiuto e protezione per l’agguato subìto.

Il provvedimento cautelare riguarderebbe anche altri fatti delittuosi contestati, come atti persecutori e violenza privata, sempre aggravati dal metodo mafioso, commessi a cavallo tra gli anni 2021-2022, in danno di tre aspiranti collaboratori di Giustizia e dei loro familiari. Le condotte sarebbero stae dirette ad ottenere la ritrattazione delle dichiarazioni rese e l’allontanamento forzoso dei rispettivi nuclei familiari dal quartiere Japigia di Bari.