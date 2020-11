In casa hashish da spacciare, scoperto dal fiuto del cane antidroga: 63enne arrestato a Japigia

Nascondeva nella sua abitazione 120 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi pronte la vendita. La presenza della droga in quell'appartamento di via Giorgio La Pira, al quartiere Japigia, non è sfuggita però al fiuto del cane antidroga. I carabinieri della compagnia di Bari centro, infatti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare con l'ausilio del Nucleo Cinofili di Modugno. Oltre alla droga, è stato rinvenuto anche materiale per la pesatura ed il confezionamento della stessa.

L'uomo, un 63enne con precedenti, è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari: stamattina è comparso “da remoto” innanzi al GIP del Tribunale di Bari, che ne ha convalidato l’arresto. Il materiale sequestrato verrà ora analizzato prima del deposito presso gli uffici competenti.