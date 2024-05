Linee elettriche, fogna, asfalti e marciapiedi: a Japigia primavera con disagi tra cantieri e interruzioni stradali

Un quartiere tra i cantieri, con disagi quotidiani per residenti e automobilisti che non vedono l'ora di 'liberarsi' da strade ristrette, polvere e chiusure: nel rione Japigia di Bari è una primavera fatta di divieti e labirinti da percorrere giorno dopo giorno. 'Colpa' dei numerosi lavori che si sono incrociati a macchia di leopardo nella zona e riguardanti sottoservizi di vario genere, riqualificazioni stradali e ripristini dell'asfalto.

Il cantiere che, a detta dei cittadini, sta causando più disagi, per la durata e la posizione in cui è collocato, è quello Enel di via Caldarola. Da gennaio, ormai, il tratto compreso tra la rotatoria di via Magna Grecia e via Aristosseno è sostanzialmente bloccato, per un importante intervento di sostituzione dei cavi della media tensione. Il ripristino completo della viabilità è atteso ormai da troppo tempo: "Stiamo sollecitando la ditta - dice a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele -. I cantieri dovrebbero concludersi ai primi di giugno. Questi interventi, a volte, conoscono intoppi anche per la presenza di altri sottoservizi e ostacoli che devono esser superati. Inizialmente avevamo anche pensato a una chiusura della strada per 'pezzi' ma ciò avrebbe allungato ancora di più i cantieri".

Disagi giornalieri anche su via Gentile, dove è in corso un cantiere di Acquedotto Pugliese per ripristinare al meglio un tronco di fogna che, negli anni scorsi, si è intasato con relativi disagi per i cittadini: "Si sta procedendo - dice Mele - per fasi. A breve sarà ultimato il tratto vicino al Consiglio regionale e si procederà in direzione centro, fino all'incrocio con strada Torre del Diavolo". Le opere dureranno per tutta l'estate: "Nei weekend dei prossimi mesi - aggiunge l'assessore - la strada resterà libera. Siamo riusciti a trovare una soluzione per limitare i disagi".

Spostandoci per Japigia, troviamo un altro cantiere su via Caldarola: nel tratto compreso tra il Torrente Valenzano e via Cavalieri di Vittorio Veneto, ovvero il tratto in direzione centro cittadino dove gli operai stanno eseguendo una riqualificazione di marciapiedi, parcheggi, illuminazione, fogna bianca e ciclabile: "Bisogna completare un tratto della pavimentazione stradale - dice Mele - mentre l'impianto delle nuove luci è stato rifatto al 75%". Infine, l'ultimo cantiere importante, riguarda le riqualificazioni dell'asfalto: "Su via D'Avanzo - aggiunge l'assessore - è stato lasciato solamente un tratto intermedio perchè vi saranno altri lavori dell'Enel. C'è anche la previsione di agire su via Archita per completare il riassetto della pavimentazione". Mesi intensi, dunque, sia per gli operai, che per i cittadini, ai quali è richiesto un altro po' di pazienza per affrontare le criticità.