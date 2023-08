"Solo disagi e pericoli", da Japigia una petizione contro la nuova pista ciclabile: "Residenti e commercianti esasperati"

Una petizione per chiedere "l'immediata rimozione della pista ciclabile in viale Japigia". E' l'iniziativa annunciata da un 'comitato spontaneo dei cittadini del Primo municipio': "I residenti e commercianti sono esasperati da questa tipologia d’interventi inutili che creano solo disagi è arrivato il momento di dire basta, i cittadini baresi meritano rispetto", afferma in una nota Luca Bratta, presidente del comitato e responsabile di Fratelli d'Italia per il primo Municipio.

"Dopo lo scorso consiglio comunale dove anche gli stessi componenti della maggioranza hanno criticato l’operato dell’assessore Galasso, si è giunti alla conclusione dì avviare questa raccolta firme". Nel testo della petizione sono elencati una serie di motivi alla base della richiesta: "considerato che: la strada ad alta intensità di traffico e commerciale si è resa altamente pericolosa per tutti i cittadini; non è possibile attraversare la strada per i diversamente abili, per chi trasporta un passeggino o una carrozzina: gli anziani sono disorientati anche per deporre i rifiuti negli appositi cassonetti posti tra le macchine; lo spazio di transito si è ridotto notevolmente creando disagio a pullman e camion che come è noto scaricano merci; i tombini della fogna del troncone principale sono stati spostati sulle area di parcheggio; in caso di emergenza ambulanze e mezzi dei pompieri non potrebbero sostare, i sottoscrittori chiedono all’amministrazione comunale la rimozione della pista ciclabile in viale Japigia dal civico 77/A al civico 2".

"Ci si chiede, a cosa serve una pista ciclabile per 600 m che blocca attività commerciali e residenti nell’unica zona produttiva? - si legge nel documento - A chi giova una pista corta che finisce sul marciapiede?". Con una 'controproposta': "Perché non fare la pista ciclabile da Sant’Anna fino a via delle Medeglie D'oro per convogliare su viale Peucetia?".