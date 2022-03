Pini colpiti dalla cocciniglia a Japigia, partono le potature in via Caldarola: "Al lavoro per risolvere il problema"

"La piccola pineta di via Caldarola sta morendo": a lanciare l'allarme, a dicembre scorso, era stato il comitato cittadino di Japigia. Un sos per segnalare che molti alberi erano stati attaccati dalla cocciniglia tartaruga. "Segnalazioni che non sono cadute nel vuoto", sottolinea il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, annunciando che nell'area, di intesa con l'osservatorio fitosanitario regionale e con l'ausilio della Multiservizi, sono in corso le potature dei pini.

"Con gli uffici comunali stiamo lavorando, da alcune settimane, alla soluzione del problema", spiega Leonetti. Gli interventi in corso riguardano, riferisce ancora il presidente del Municipio I, "le aiuole di via Marzabotto angolo via Caldarola e di via Caldarola angolo via Toscanini. Un intervento che interessa diversi esemplari adulti di alberi di pino gravemente colpiti dall'insetto della cocciniglia tartaruga. Il materiale infetto riveniente dalle potature, che devono concludersi obbligatoriamente entro il 15 marzo, prima che si presentino le forme mobili della cocciniglia, saranno trattati in maniera adeguata al fine di contenere l'insetto".