"Vendesi cucina componibile" in via Pascazio: il post ironico dei residenti contro l'ennesimo abbandono di rifiuti

Accanto ai bidoni spunta una 'cucina componibile' (giocattolo): la segnalazione dell'ennesimo abbandono di ingombranti arriva da via Pascazio, quartiere Japigia. A pubblicare l'immagine è la pagina Fb dei residenti, 'Gli amici del muretto di via Pascazio', tra ironia e amarezza per l'episodio, ma anche per le condizioni generali in cui versa la strada.

"Vendesi cucina componibile... - si legge nel post - Ma una passeggiata all'isola ecologica dell'AMIU non sapevi fartela. Fermo restante che siamo stufi della sciatteria in cui versa questa strada, completamente abbandonata a se stessa".