Japigia, il terreno ridotto a discarica ripulito dai rifiuti: "Un risultato importante, ma ora videotrappole"

Era uno dei tanti terreni incolti ridotti a discarica abusiva di rifiuti, nelle campagne alla periferia di Japigia, tra via Gentile e strada De Serio. Un sito già noto e segnalato, tanto dai residenti del comitato di quartiere che dai volontari delle associazioni Anuu e Gens Nova, che lo avevano da tempo individuato e mappato. Nei giorni scorsi, però, per i cittadini del quartiere che da tempo denunciano il fenomeno, che sistematicamente porta con sè il problema dei roghi di rifiuti, è arrivata una bella sorpresa: l'area è stata ripulita.

"Uno dei siti vessati più volte dalla mano di incivili e balordi, è stato (finalmente) ripulito, una macchia che andava assolutamente preservata, poiché zona di sosta e rifugio per la fauna autoctona e alloctona", annunciano via Facebook i volontari dell'associazione Anuu Migratoristi, che ha constatato l'avvenuta pulizia del terreno durante uno dei suoi sopralluoghi. "Questo sito, ad onor del vero, fu oggetto di segnalazione e sopralluogo da parte del Comitato cittadini di Japigia congiuntamente al nostro personale di vigilanza, al Presidente del 1 Municipio e alla Polizia Locale, all'indomani della manifestazione contro i roghi organizzata dallo stesso Comitato. Quindi possiamo dedurre che l'unione fa sempre la forza", concludono i volontari, che "ringraziano le istituzioni" per il risultato.

Ed esulta anche il Comitato cittadino di Japigia, da tempo in prima linea nel denunciare lo scempio che si consuma nelle campagne alla periferia del quartiere. "Un ottimo risultato", commentano sui social alcuni residenti, evidenziando l'impegno messo in campo dalle associazioni ma invitando allo stesso tempo a non abbassare la guardia: "Ottimo risultato per il quartiere, ora riqualifichiamo la zona, e complimenti a chi con tenacia e sacrificio finalmente ha raggiunto questo importante risultato dopo anni di battaglie", scrive un cittadino. "Grazie per questo ottimo risultato. Adesso penso sia importante presidiare la zona con video trappole", sottolinea un altro residente.