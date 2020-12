Marijuana in un muretto, il cane antidroga fiuta il nascondiglio: sequestro a Japigia

L'emergenza sanitaria non ferma il fenomeno dello spaccio. I carabinieri della Compagnia di Bari centro, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili di Modugno, negli ultimi due giorni hanno svolto diversi servizi straordinari anti droga in alcuni quartieri della città, tra cui Japigia.

In particolare, i militari, grazie anche all’importante aiuto di un’unità cinofila, sono riusciti a recuperare, a Japigia, una busta di oltre 700 grammi di droga, nascosta in un muretto nei pressi di via Guglielmo Appulo.

Il materiale sequestrato, a carico di ignoti, sarà analizzato prima del deposito presso i competenti uffici.