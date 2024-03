Uccise Santa Scorese, assolto dall'accusa di stalking alla sorella della vittima

Trentadue anni fa si rese responsabile dell'omicidio di Santa Scorese, giovane attivista cattolica uccise a coltellate sotto la sua abitazione a Palo. A marzo dello scorso anno Giuseppe Dimauro, 65enne, era stato arrestato, e poi rinviato a giudizio a novembre, con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sorella della vittima, Rosa Maria. Oggi, Dimauro è stato dichiarato 'incapace di intendere e di volere' al momento della commissione dei fatti, e per questo assolto, come riporta l'Ansa, dal reato di stalking.

Il gup di Bari Angelo Salerno, infatti, pur dichiarandone la 'pericolosità sociale', ha assolto - in abbreviato - Dimauro sulla base di una perizia psichiatrica della dottoressa Anna Margari. Per Dimauro, che finora era ai domiciliari in una Rsa di Cassano, è stata disposta la libertà vigilata con ricovero in una Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (Crap), in cui dovrà mantenere i contatti con il Centro di salute mentale e sottoporsi a terapia psichiatrica.

"È come se non si riuscisse a rompere un cordone ombelicale che lega questa persona alla famiglia Scorese da oltre 33 anni. Per loro è una continua condanna all'ergastolo", commenta all'Ansa l'avvocata Maria Pia Vigilante, che assiste Rosa Maria Scorese. "Avevo 28 anni quando è iniziata questa storia, ora sono quasi 'anziana' e vivo con il timore che certe cose possano ripetersi. Gli unici condannati siamo noi", ha commentato invece Scorese.