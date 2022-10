La Molfetta calcio, una passione che vola negli Usa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Arriva da oltreoceano un solo grido: "Forza Molfetta!" A Molfetta, in questi giorni, sono presenti due persone "molto attive" per mantenere vive le tradizioni molfettesi oltreoceano. Arrivati dagli States: Frank Tattoli del Municipio di Weeawkean New Jersey e Antonio Albanese della Società "Madonna Dei Martiri" di Hoboken, orgogliosi delle loro origini molfettesi, hanno acquistato e porteranno diverse maglie della Molfetta Calcio con loro negli USA. Ecco una foto che racchiude sorrisi, entusiasmo e voglia di "fare squadra", da sinistra Antonio Albanese, Roberto Pansini, Saverio Bufi (Presidente Molfetta Calcio), Frank Tattoli e Marco Amato (Direttore Commerciale Molfetta Calcio). Un incontro messo in essere grazie all'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo come I Love Molfetta, capitanata da Roberto Pansini definito "uomo ponte" tra Puglia e USA per i suoi numerosi progetti realizzati per "accorciare le distanze", anche lui da poco rientrato dall'America per aver partecipato all'Hoboken Italian Festival. "La più bella sensazione della giornata è stata condividere la serata con un gruppo di emigrati molfettesi in partenza per il New Jersey... vedere quanto amore hanno per quei colori e per Molfetta riempie il cuore ed è un corroborante per le prossime sfide, grazie ragazzi, Forza Molfetta". Queste sono state le parole del Presidente del Molfetta Calcio Saverio Bufi che ha ringraziato ancora una volta i nostri parenti d'oltreoceano. Diversi progetti sono in cantiere; dobbiamo essere pronti ad una convocazione e preparati ad entrare in campo. Seguiteci su BARItoday e scoprirete altre novità! #weareinmolfetta #molfettacalcio #ilovemolfetta #emigratimolfettsi #tiportoinpuglia #associazioneollmuvi #hobokenitalianfestival #takeyoutopuglia #pugliesinelmondo