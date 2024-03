La piaga dell'usura a Bari e in provincia: "Serpeggia in maniera dolorosa"

"Quello che la fondazione antiusura attesta e testimonia oggi con il suo operato è sicuramente un valore aggiunto, che dà speranza ai tessuti sociale ed ecclesiale. Se da un lato c'è l'aiuto e la vicinanza, dall'altro c'è molta povertà culturale, c'è diffidenza nelle Istituzioni per cui la piaga dell'usura continua a serpeggiare in maniera fortemente dolorosa". Ad affermarlo è l'arcivescovo di Bari e Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, a latere dell'assemblea ordinaria della fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici del capoluogo pugliese. Lo riporta l'Ansa.

L'assemblea ha esposto il bilancio delle attività svolte nel 2023. Le pratiche garantite con fondi statali, pari a 311mila euro, sono state nove mentre non ci sono state persone che hanno accettato il consiglio della fondazione di denunciare gli usurai. In base al report, si rileva come gli aiuti erogati siano stati utilizzati per il pagamento delle bollette mentre l'utilizzo dei fondi di Stato per i finanziamenti è stato limitato perché "i richiedenti avevano diverse problematiche come debitorie elevate o redditi scarsi o inesistenti".